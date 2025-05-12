DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın terör örgütü PKK'nın aldığı karara ilişkin canlı yayınında soruları yanıtladı. PKK'ya bir özerklik vaadinde bulunulmadığının altını çizen Gergerlioğlu açıklamasına şöyle devam etti:Bu toprakların en önemli meselelerinden birinin çözümü için radikal bir adım atıldı. Sayın Bahçeli 22 Ekim'de radikal bir adım attı. Süreç ilerliyordu. Devlet kararıydı bu. Örgüt de bu noktada önemli bir adım attı. Kolay değil bu işler kimse eline silah alıp dağa çıkma meraklısı değil. Ülkede önemli anayasal, yasal sorunlar vardı ve bir sonuç olarak ortaya çıkmıştı PKK ve Allah bozmasın, inşallah bir aksilik olmaz. Bu topraklarda artık Türküyle, Kürtüyle artık hiç kimsenin bu çatışmaya tahammülü yok. Türk anaları ağladı, Kürt anaları ağladı, hepimiz ağladık. Bu işlerin de silahla bir yere varmayacağını gördük.

"Demokrasi, hukuk,Meclis. Bu kavramların ön plana çıkması gerekiyordu. Biz bugün umutluyuz. Milyonlarca kişi yakından takip ediyor. Sadece Türkiye halkları değil tüm Ortadoğu'yu ilgilendiren kararı tüm etnik milli unsurlar Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Dilimize, üslubumuza büyük dikkat etmeliyiz.

"ÖZERKLİK TALEBİ YOK"

Şu ana kadar biz çözüm süreci denendi ve devlet de örgüt de birbirine çok güvenmedi. Ancak bu kez radikal adımlar atıldı. Son derece riskli bir alan 1924 Anayasası ve sonrasında yaşananlar hiçbirimizin unutabileceği şeyler değil. Çözüm sürecinden farklı olarak CHP ve MHP'nin karşı çıkmadığı meclisin de katıldığı bir süreç var. İki tarafın da çok keskin şartlar ileri sürmeden attığı adımlar var. Sayın Bahçeli çıtayı çok üst seviyeye çıkardı. Gelinen noktada kongre yapıldı. Bu radikal adımlardan sonra eşit vatandaşlığın sağlanması gerekiyor. bazı işaretler veriyor: Kürtlerin de bu ülkenin asli vatandaşları olduğuna dair. Silahın bırakılması talebine Suriye ve Irak'tan destek vardı. silahın devri geçti. Demokratik siyaset esastır. Bölgede genel bir mutabakat var. Türkiye'de çatışmaların olması birtakım güçleri memnun ediyordu, içeride de sorunları çözemiyorduk. Şu anda bir özerklik, bölgede bölünme olmaksızın demokratik siyasi çözüm bulunması önemli Türkiye sınırları içinde ortak vatan konusunda bir netlik oluştu.

"ÖCALAN'IN İMRALI'DAN AYRILMAYA NİYETİ YOK"

İmralı'dan ayrılmaya çok da bir niyeti yok. Benim tahminim İmralı'dan ayrılmayacak ama sekreteryasını güçlendirecektir. İleride umut hakkı gündeme gelebilir. Sekreteryası güçlendirildi. Kongre sonrasında sürecin İmralı'ya bırakılması şartı koşuluyor. Meclis'te de bu konu yasal zeminde çözülsün. silah bir sonuçtu. Türkiye anayasal eşitliği sağlayamadığı için silah ortaya çıkmıştı. Cezaevlerinde geçen sene 950 kişi öldü. Hasta mahpusların teşhis ve tedavisinde ilerleme sağlanmalı.