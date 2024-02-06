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DEM Partili Gergerlioğlu: Hapis öncesi ve sonrası beni ilgilendirmez

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Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li teröristlerden biri olan Pınar Birkoç için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun o dönem tutuklu bulunan Birkoç için Meclis'te basın toplantısı düzenlediği ortaya çıkmıştı. Gergerlioğlu, konuyla ilgili "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." dedi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li iki teröristten birisi olan Pınar Birkoç'la ilgili DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te basın toplantısı düzenlediği ve Birkoç'un tahliyesini istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Gergerlioğlu, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." dedi.

"HAPİS ÖNCESİ VE SONRASI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Durumun ortaya çıkması üzerine sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, şiddete karşı olduğunu belirterek hapisteki ihlallere dikkat çekip hak savunduğunu ancak hapis öncesi ve sonrası yapılan yanlışın kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Gergerlioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım."

GERGERLİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gergerlioğlu'nun o dönem mahkum olan Pınar Birkoç için Meclis'teki basın toplantısında, "Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?" demişti.

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına silahlı saldırı girişiminde bulunan 2 DHKP/C'li terörist polislerin müdahalesiyle eylemlerini gerçekleştirmeden etkisiz hale getirilmişti. Olay sırasında 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 5 kişi de yaralanmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Ömer Faruk Gergerlioğlu Çağlayan Adliyesi DHKP-C Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

White Turk:

Azmettiricilikten yargılanmalı.

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