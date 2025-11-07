Haberler

DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararı sonrasında gözler mahkemenin kararında. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu ifadeleri sonrasında, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, tahliyenin an meselesi olduğunu belirtti.

  • DEM Partili Cengiz Çandar, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin saatler içinde gerçekleşebileceğini belirtti.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesinin Türkiye için hayırlara vesile olacağını ifade etti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargının kararına uyacaklarını açıkladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği hak ihlali kararı sonrası gözler iç hukuka çevrildi.Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu sözleri sonrası gözler Demirtaş'ın tahliyesinde.

"SAATLER İÇİNDE TAHLİYE OLABİLİR"

Muhalefet cephesinden de olumlu mesajların verildiği konu kapsamında konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Demirtaş'ın tahliyesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Çandar, "Dün gece Ankara'daydım. Benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir algı olduğu kanısında değilim.-bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde. Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var." dedi.

BAHÇELİ: TAHLİYESİNDE YARAR VAR

Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilk olumlu tepki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YARGI NE DERSE ONA UYARIZ"

Konuya ilişkin soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız." demişti.

KOBANİ DAVASINDA 42 YIL ALMIŞTI

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olayları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Dava süreci sonucunda 2024 yılında Demirtaş hakkında toplam 42 yıl hapis cezası çıkmıştı.

AİHM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Uzun tutukluluk gerekçesiyle Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. Türkiye, dosyanın AİHM Büyük Daire'de ele alınması için son olarak 8 Ekim'de itiraz etmişti. AİHM yapılan itirazı reddedince, Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşti.

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in bu kararı sonrası Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ulaşmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tahliye talebi ile ilgili kararını verecek.

