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DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin

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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Üsküdar'da katıldığı bir programda Kürtçe selam verip ardından da halay çekerken DEM Parti'nin İBB adaylarından Meral Danış Beştaş görüntülere tepki gösterdi. Beştaş, "Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç'te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün sabah saatlerinde Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katılarak konuşmasını omzunda poşu ile gerçekleştirirken açıklamasının bir bölümünde Kürtçe konuştu, konuşmasının sonunda ise halay çekti.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ'TAN KURUM'A TEPKİ

Kurum'un Kürtçe konuşup halay çektiği görüntülere DEM Parti'nin İstanbul adaylarından Meral Danış Beştaş sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi.

"DÜN KAYMAKAMINIZ KÜRTÇE TİYATROYU YASAKLAYACAK..."

Söz konusu görüntüleri alıntılayan Beştaş, paylaşımında "AK Parti'nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi?!

"HALKLARIMIZIN YAPTIĞINIZ ŞOVLARA KARNI TOK"

Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç'te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz. Bu bir! Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Danış Beştaş Murat Kurum Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (9)

Hek Tor:

Şairimiz ne güzel söylemiş ama: ''Bir oy uğruna ya Rab, ne kılıklara giriyor insanlar''

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Gamer Amca Tv:

tarih bunlarla dolu , yok sakal bırakmalar , dua eder gibi pozverenler , şaşı nın bile var bu tur pozları

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Hek Tor:

Gara Murat da Demleniyormuş yani... Yalnız ay Dem'li alsın mideye zararı var... Hatta nane çayından demlensin.

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Oğuz Yanık:

O dağlarda sizlere vaad ettikleri sömürge devletinizi size kurdurmayacağız. Toplarlarımızın etnik köken bahanesi ile sömürge haline gelmesine müsade etmeyeceğiz inşaallah.

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necdet:

açılım denen garebetin yol açtığı yaraları unutmadık

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VATANDAŞ:

Terörle arasına mesafe koyamayan haysiyet yoksunları adalet arar oldu. Yüzsüz bunlar.Kirli zihniyetlerin gayrimeşru çocukları.

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çoşkulu:

bir şehir uğruna namuslarından vaz geçerler

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beyoglu beyoglu:

fırıldak kurum ah fırıldak

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haksız mıyım:

kürt halkı dediğiniz insanların yenen bir hakkı yoktur. ülkenin genel kurmay başkanı bile mardinli kürt kökenli bir vatandaşımız. daha kimler nerelerde. saçma sapan iftiralarınızı beyni olan yemez. anadilini de konuşuyor, inancını da yaşıyor, kültürünü de. biz kardeşiz

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