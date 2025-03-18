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DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan "Öcalan'ın kendi partisini kuracağı, kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı oluşturun. Bu da pedalı çevirmenin en önemli aşamalarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ TAÇLANDIRMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan "Bu süreci barışla taçlandırmak için pedal çevirmeye devam etmeliyiz. İlk pedalı sayın Öcalan büyük bir cesaretle, büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Şimdi pedal çevirme sırası iktidarda, devlettedir" dedi.

"FESİH KONGRESİ YAPILMASI LAZIM, GÜVENLİ ORTAMI SAĞLAYIN"

Bakırhan, şunları söyledi: "Hadi buyurun, çevrilen pedalı devam ettirerek bu ülkeyi barışa, özgürlüğe, huzura kavuşturalım diyoruz. Öcalan'ın çağrısı üzerine 24 saat bile geçmeden PKK kendini feshetme kararı aldı. Fesih kongresi yapılması ve sürecin en kritik eşiğinin aşılması için güvenli bir ortam lazım. Bu güvenli ortamı sağlayın. Sayın Öcalan'ın kendi partisini kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı bir zahmet oluşturun. Bu da pedalı çevirmenin en önemli aşamalarından birisidir."

İMRALI BAŞVURUSU YAPILDI

Meclis Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için heyetin başvuruyu yaptığını belirtti.

ÖCALAN NEVRUZ'DA ÇAĞRI YAPACAK MI?

Bakırhan, Öcalan'ın Nevruz'da çağrı yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "(İmralı'ya) Gidilmesi ve oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürece katkı sunar. Bunu umuyoruz, bekliyoruz" cevabını verdi.

DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıalbatros :

yatacak yerin yok yedek lastik!

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

eee verin mehteri şimdi yüzde 52 eserinizle gurur duyun

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oha gari çüşşşşş.Parti kurup meclise gelsin vatan haini oldu olacak.

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Haber YorumlarıCece Cece:

devlet öcalanın mağrifeti

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Ülkeyi yönetenlerin amacı belli. Milleti galeyana getirip ayaklanma çıkartmak ve bunu fırsat bilip sıkı yönetim ile demokrasiyi rafa kaldırmak. Böylece resmi olmayan sadece fiili olan diktatörlüğün resmileşmesini sağlamak.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

hemen öyle parti kurmak yok. önce dem lilerin oyu akp ye lagzım. sonra bakarız

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ee mhp artık onun partisi değil mi zaten ?

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Haber YorumlarıSUNSET null:

yüce divan

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bir oyunun içindeyiz ama dur bakalım..

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu aciklamalarin bir birinden bagimsiz yapilldigini düsünüyorsaniz yanilirsiniz bu danisikli dönüsüklü planlanmis birbirini tamamliyan mesajlarla aciklamalarla halki alistirma politikasidir, hatirlayin daha bir kac ay önce haine sayin denildigi zaman hoplayip ziplayanlar simdi eli göbeginde sadece piskince siritiyor, daha dün demli bir kadin öcalanin elinin genisletilmesini olasi kongreye eslik etmesi gerektigini söylerken bu gün bir baskasi umut hakkindan bahsediyor zattan bahcesizden tik yok.

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Yorum Beğenme2
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