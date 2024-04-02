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DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı

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Dem Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

DEM PARTİ: YENİ HUKUKSUZ GİRİŞİMLER DEVREYE KONULDU

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'da tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrıldığı belirtilerek, "Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti'ye kazandırmış, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır" denildi.

"ADALET BAKANLIĞI MEMNUN HAKLARINA İTİRAZ ETTİ"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın tüm hukuki prosedürleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu, yapılan incelemeler sonucu adaylığının YSK tarafından kabul edildiği ve Van'da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi; "Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

"HERKESİ BU GERÇEĞE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan, Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

DEM Parti Van Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

haksız mıyım:

seçmenin iradesi devletin bütünlüğüne zarar verici olursa onun adı demokrasi değil, teröraksi olur. bu terör destekçisinin başkanlığı meşrulaştırılırsa öyleyse bölünmeyi de oylasınlar, oyla ülkeyi de bölsünler. bu hainliğe göz yumulamaz

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Mehmet Ttt:

Saçmalamissin. Ortada bir sorun varsa YSK adaylihini kabul etmez başka aday gösterilir. sipariş üzerine son dakika kararı alınıp itiraz hakkı bile kullandırılmamis. Haberi bile okumuyorsun. Ne cahiller var bu ülkede yav

yanıt231
yanıt65
Mehmet Ttt:

Seçim yapilmasin o zaman dimi. Ne gerek var

yanıt169
yanıt48
Perwer:

Haksız, her zamanki gibi yine saçmalamışsın. Bölünme falan yok. Halk tercihini birilerinin gözüne sokasoka net olarak sandığa yansıtarak kayyumlara karşı net tavrını göstermiştir. İleriki süreçte haksız yere kayyum uygulaması devam ederse sonraki seçimlerde söz konusu parti oyların tamamına yakınını alacaktır.

yanıt107
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Tolga Tplg:

Hepsini vatandaşlıkdan atılması lazım. Oy verenler dahil. Yarım düzelme olur. Chp de giderse ülke uçuşa geçer

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Firat Tas:

Troller ciddî hazımsızlık yaşıyor

yanıt37
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Ali Korkmaz:

Devlet devlet olmanın gereğini yerine getiriyor sağolsun. “P.. sizi tükürüğü ile boğar” deyip Devleti ve Milleti tehdit eden, örgüte yardım ve yataklık edip tutuklanan bu müptezellerin ellerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin illeri ve ilçeleri verilemez.

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VATANSEVER:

O yörede yaşayan vatandaşlarımız sandığa gidip tercihlerini belirtmişlerdir. Her zaman milletin idaresine kavramına vurgu yapan cumhurbaşkanının o yöredeki milletin idaresine de saygı duyması gerekmekte. Halk kimi seçmişse bırakınız görevini yapsın..

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Murat Turna:

İdare değil hacı abi İRADE o :)

yanıt3
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Fuat Marik:

İşte yanlışlar burda AKP nin madem adam suçlu en başından YSK onay vermeyecek vermişse demek suçlu değil dokunmayın bırakın işini yapsın yanlış yaparsa o zaman alın kendi ayağınıza sıkmayın

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