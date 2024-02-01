DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş aday

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Dem Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bu konuda nihai kararını veren parti yetkililerinin eğer bir son dakika değişikliği yaşanmazsa hafta sonu İstanbul için Başak Demirtaş, Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.

AÇIKLAMAYI BAŞVURU KABUL ETTİLER

Muhalefete yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında "Demirtaş, resmi başvuru yapmadı. Ancak DEM Parti kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor. Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar" ifadelerine yer verdi.

ANKARA'DA MERAL DANIŞ BEŞTAŞ İSMİ

DEM Parti'nin Ankara'da da seçime kendi adayı ile gireceğini belirten Saymaz, "Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül ve Bolu'da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği'nin eski başkanıydı.Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor" dedi.