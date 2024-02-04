Üye Girişi
Haberler

DEM Parti'nin İstanbul kararına Murat Kurum'dan yorum: Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı soruldu. Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Dem Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız." dedi.

DEM PARTİ, İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAK

Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı belli oldu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, Dem Parti'nin İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacaklarını söyledi.

MURAT KURUM: KİM KİMİNLE İTTİFAK KURAR BAKMIYORUZ

Çekmeköy'de Hamsi Festivali'ne katılan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmediklerini belirterek şunları söyledi: "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz ve coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy ne diyor, '31 Mart'a hazırız' diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor.

DEM Parti'nin İstanbul kararına Murat Kurum'dan yorum: Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruzMurat Kurum

"BİZ TÜM İSTANBUL'UN OYUNA TALİBİZ"

Bu motivasyonla biz gittiğimiz her ilçede bu kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Bu gençlik hareketi olacak, kadınlarımızın hareketi olacak. 31 Mart'ta beraber kazanacağız. Biz bunu arzuluyoruz. İstanbul'da ve İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz."

DEM PARTİ: 9 ŞUBAT'A KADAR İSTANBUL ADAYINI PAYLAŞACAĞIZ

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer illerin adaylarını paylaşacağız."

DEM Parti'nin İstanbul kararına Murat Kurum'dan yorum: Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruzDEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"BAŞAK DEMİRTAŞ'IN İSMİ DE ADAY HAVUZUNDA"

Gazetecilerin Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş'ın da adını bulunduğu ve nihai parti kararının 9 Şubat'a kadar belli olacağını belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Murat Kurum DEM Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title