DEM Parti'nin İstanbul kararına Murat Kurum'dan yorum: Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz

Dem Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız." dedi.

DEM PARTİ, İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAK

Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı belli oldu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, Dem Parti'nin İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacaklarını söyledi.

MURAT KURUM: KİM KİMİNLE İTTİFAK KURAR BAKMIYORUZ

Çekmeköy'de Hamsi Festivali'ne katılan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmediklerini belirterek şunları söyledi: "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz ve coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy ne diyor, '31 Mart'a hazırız' diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor.

Murat Kurum

"BİZ TÜM İSTANBUL'UN OYUNA TALİBİZ"

Bu motivasyonla biz gittiğimiz her ilçede bu kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Bu gençlik hareketi olacak, kadınlarımızın hareketi olacak. 31 Mart'ta beraber kazanacağız. Biz bunu arzuluyoruz. İstanbul'da ve İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz."

DEM PARTİ: 9 ŞUBAT'A KADAR İSTANBUL ADAYINI PAYLAŞACAĞIZ

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer illerin adaylarını paylaşacağız."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"BAŞAK DEMİRTAŞ'IN İSMİ DE ADAY HAVUZUNDA"

Gazetecilerin Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş'ın da adını bulunduğu ve nihai parti kararının 9 Şubat'a kadar belli olacağını belirtti.