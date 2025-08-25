DEM Parti'nden Öcalan ile Görüşme Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme ihtimali çok yüksektir. Büyük ihtimalle de gidecektir. Ama günü henüz belli değil" dedi.

Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, üniversite öğrencilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Özellikle karşılıksız bursların mutlaka ciddi rakamda arttırılması öğrencilerin geçimini sağlayacak bir düzeye çıkartılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Eşit yurttaşlık hukukuna işaret eden Temelli, "Şimdi öyle bir zamandan geçiyoruz ki tam da bunu hayata geçirecek fırsatları yakalamak üzereyiz. O yüzden de geç kalmamalıyız. Şimdi bu adımları gerçekten güçlü bir şekilde sahici bir şekilde atmalıyız. Nasıl mı? İşte Meclis yoluyla. İşte komisyon yoluyla. Burada bu hukuku var edebilecek bir imkan vardır. Güçlü bir müzakere masası vardır. Ama şekil şartlarını sağlamak yeterli değildir. Bunun muhtevasını güçlendirmek, içeriğini güçlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak büyük önem arz etmektedir. Şimdi tam zamanıdır. Komisyon meseleyi ciddiye almalıdır. Komisyon ne denli ciddi bir iş yaptığının artık farkına varmalıdır. Esas meseleye odaklanma zamanı gelmiştir. Evet çok çok önemli bir fonksiyonu vardır. Bunu hayata geçirebilmek için odaklanarak atması gereken adımları atarak yol almak zorundadır. Oyalanmamalıdır. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasını öğrendiğimiz üzere Eylül ayının ortasına kadar heyetleri dinlemeye devam edecek. Heyetlerin dinlenmesi önemlidir. Toplumun komisyona katılımı önemlidir. Hatta komisyon da çeşitlik kesimlere gidip ulaşıp görüşleri önerileri alması gerekir. Ama komisyonun esas işi bu değildir. Bu bir alt komisyon eliyle yapılabilirdi. ya da farklı bir komisyonu hayata geçirerek bu süreç ilerletilebilirdi. Komisyonun esas yapması gereken iş bu dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek olan taslakları hazırlamaktır. Bu taslakları hazırlamak için de özverili, özenli bir çalışmaya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini savunan Temelli, "Komisyon çalışmalarını bu söylediğimiz minvalde yürütebilmesi için Öcalan'la mutlaka görüşmesi gerekiyor. Hem de bir kere değil, düzenli görüşmesi gerekiyor. Bunun yolunun yönteminin bir an önce bulunması gerekiyor. Komisyon bu konuyu görmezden gelemez. Bu konu önemli bir konudur. Çünkü meselenin asli muhatabı Öcalan'dır. Meseleyi ortaya koyan, meseleye çözüm yolu gösteren ve bugün bu komisyonun oluşmasının en temel nedeni bu iken Öcalan ile görüşmeyen bir komisyonun yol alması da çok mümkün olamaz" diye konuştu.

İmralı'ya heyetin gitmesine ilişkin soruya Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme ihtimali çok yüksektir. Büyük ihtimalle de gidecektir. Ama günü henüz belli değil" dedi. - ANKARA