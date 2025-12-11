DEM Parti milletvekilleri, Mecliste basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Mecliste düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Altın, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini söyledi.

Komisyonun üyesi olduğunu belirten Altın, "Kurulacak hiçbir komisyonun bu saat itibarıyla sadece rapor yazıp hiçbir somut çalışmaya imza atmamasını kabul edemeyiz çünkü ne yazık ki çocuklara yönelik artan suçlar, her alanda beliriyor." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de "suça sürüklenen çocuklar" kavramı kullanıldığında herkesin bu çocukların geleceğinden sorumlu olduğunu belirtti.

Düşünmez, şu ifadeleri kullandı:

"Madem ki burada siyaset yürütüyoruz, madem ki çocuk haklarını, insan haklarını, doğa haklarını savunuyoruz, o zaman bu toplumda bu çürüme hepimizi ilgilendirir. Bunun öz eleştirisini vermek gerekir. Bizler, çocukların suça sürüklenmediği bir dünyanın, suçla ilintili olmadığı bir dünyanın, suçla bağ kurmadığı bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ayan da Silivri'de 3 bin kişi kapasiteli yeni duruşma salonunun inşa edileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

"Türkiye'nin yeni yüzyılını yeni duruşma salonlarını inşa ederek değil adaletin tecellisinin ortaya çıkarılması için projeler üretelim, demokratik toplum entegrasyon yasalarını yapalım sizlerle." diyen Ayan, yeni duruşma salonunun yapımına ilişkin iddiaların araştırılmasını istedi.

Ayan, şöyle konuştu:

"Umuyoruz ki bu, sadece bir iddiadır, umuyoruz ki böylesi bir hukuk girdabına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ev sahipliği yapacak salonları inşa etmezsiniz."

Ayan, Şanlıurfa'nın adliye binası sorununun giderilmesini ve Akçakale, Ceylanpınar ve Mürşitpınar sınır kapılarının da tamamen açılmasını istedi.