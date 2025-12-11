Haberler

DEM Parti milletvekilleri, Mecliste basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Mecliste basın toplantısı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti'nin Mardin, Hakkari ve Şanlıurfa milletvekilleri, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında suça sürüklenen çocuklar ve adalet sistemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Mecliste düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Altın, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini söyledi.

Komisyonun üyesi olduğunu belirten Altın, "Kurulacak hiçbir komisyonun bu saat itibarıyla sadece rapor yazıp hiçbir somut çalışmaya imza atmamasını kabul edemeyiz çünkü ne yazık ki çocuklara yönelik artan suçlar, her alanda beliriyor." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de "suça sürüklenen çocuklar" kavramı kullanıldığında herkesin bu çocukların geleceğinden sorumlu olduğunu belirtti.

Düşünmez, şu ifadeleri kullandı:

"Madem ki burada siyaset yürütüyoruz, madem ki çocuk haklarını, insan haklarını, doğa haklarını savunuyoruz, o zaman bu toplumda bu çürüme hepimizi ilgilendirir. Bunun öz eleştirisini vermek gerekir. Bizler, çocukların suça sürüklenmediği bir dünyanın, suçla ilintili olmadığı bir dünyanın, suçla bağ kurmadığı bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ayan da Silivri'de 3 bin kişi kapasiteli yeni duruşma salonunun inşa edileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

"Türkiye'nin yeni yüzyılını yeni duruşma salonlarını inşa ederek değil adaletin tecellisinin ortaya çıkarılması için projeler üretelim, demokratik toplum entegrasyon yasalarını yapalım sizlerle." diyen Ayan, yeni duruşma salonunun yapımına ilişkin iddiaların araştırılmasını istedi.

Ayan, şöyle konuştu:

"Umuyoruz ki bu, sadece bir iddiadır, umuyoruz ki böylesi bir hukuk girdabına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ev sahipliği yapacak salonları inşa etmezsiniz."

Ayan, Şanlıurfa'nın adliye binası sorununun giderilmesini ve Akçakale, Ceylanpınar ve Mürşitpınar sınır kapılarının da tamamen açılmasını istedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
title