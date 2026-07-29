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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı bakanlıklardan yazılı soru önergelerine ya cevap alamadıklarını ya da yetersiz yanıt aldıklarını savundu.

Meclis'te en çok yazılı soru önergesi veren milletvekilinin kendisi olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, "Milletvekiline cevap vermemek, millete cevap vermemektir." dedi.

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gergerlioğlu, Güran'ın kaybolmasından sonra başlatılan arama çalışmalarında birçok ihmaller zinciri bulunduğunu iddia etti.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de kayıtlı kayıtsız 700 binin üzerinde çalıştırılan çocuk bulunduğunu, yaz aylarında mevsimlik tarım işçilerinde bu sayının 1 milyonu aştığını söyledi.

Beştaş, Türkiye'de çocukların gelişimine uygun bir yaşam standardına sahip olma hakkının derin yoksulluk nedeniyle zedelendiğini savunarak, "TÜİK verileri ve sosyoekonomik araştırmalar Türkiye'de çocukların yüzde 30'dan fazlasının şiddetli maddi yoksulluk ve yoksulluk riski altında olduğunu gösteriyor." dedi.

Devlet okullarında tüm çocuklara ücretsiz, sağlıklı ve dengeli bir öğün yemek sağlanması gerektiğini söyleyen Beştaş, çocuk yoksulluğunun kader değil politik tercihler olduğunu iddia etti ve çözümün hep birlikte bulunabileceğini dile getirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasıyla büyük bir atılımın yerine getirileceğini vurguladı. Dindar, "Bu tarihi başlangıca gölge düşüren ve provokasyon niteliğindeki söylemler devam etmektedir." diye konuştu.

Kentin sorunlarına değinen, toplu taşıma ve trafik konularında sıkıntılar yaşandığını aktaran Dindar, İçişleri Bakanlığınca büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere tepki gösterdi. Dindar, "Van'daki belediye halkı, esnafı, yatırımcıyı mağdur ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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