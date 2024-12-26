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DEM Parti milletvekilinden Meclis kürsüsünde elektrik faturaları ile ilgili tepki çeken sözler

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DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, TBMM'deki konuşmasında tepki çeken sözler sarf etti. Akça, "Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir" ifadelerini kullandı.

Dem Parti Milletvekili Ceylan Akça, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde tepki çeken sözler sarf etti.

"Diyarbakır kimsenin hamiliğini istemiyor. Diyarbakır kimseden sadaka istemiyor. Diyarbakır yerelden kendi sorunlarına yetebilir" diyen Aksu, "Eğer merkezi hükümeti savunacaksanız vergilerimizin bize dönmesini sağlama mecburiyetindesiniz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Aksu sözlerinin devamında ise "Bizim topraklarımızın üzerine baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir" dedi. Aksu'nun bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

DEM Parti milletvekilinden Meclis kürsüsünde elektrik faturaları ile ilgili tepki çeken sözler
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Doğru demiş. Helal olsun.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu teyzeyi hemen kuzey Irak'a gönderin. Sınırdışı edin , orada yaşasın.

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