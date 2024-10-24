DEM Parti Milletvekili Kaçmaz: Rojin Kabaiş dosyası 'intihar' denilerek kapatılamaz

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin "Bu dosya 'intihar' denilerek kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Sayyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'le ilgili yürütülen soruşturmayı değerlendirdi.

Rojin'in ailesiyle bağı ve kaybolduğu günkü davranışları incelendiğinde şüpheli bir durumun göze çarpmadığını dile getiren Sayyiğit, "Böyle bir vakada aslında saatler değil dakikalar bile kritikken, ailesine bir gün sonra haber veriliyor; kolluk güçlerine geç bilgi aktarılıyor; havanın kararmasıyla arama çalışmaları durduruluyor. Olayın başından sonuna kadar söz konusu vaka intihar ön kabulüyle ele alınıyor. Kamuoyuna da sıradan bir intihar vakası olarak yansıtılmaya çalışıldı." diye konuştu.

Olaya yönelik şüphelilerin üzerine gidilmediğini, arama kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmediğini ileri süren Sayyiğit, genç kızın bedeninde darp izlerinin olduğunun bilindiğini belirterek, "Rojin Kabaiş dosyası 'intihar' denilerek kapatılamaz. Biz kadınlar, buna asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"Ömer Öcalan İmralı ziyareti gerçekleştirirken olması manidar"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Sivil siyaset alanında demokratik çalışmalar yapmaya çalışan bizler için kabul edilemez bir saldırı. Kürt meselesinin çözümü noktasında adımlar atılırken, milletvekili arkadaşımız Ömer Öcalan, İmralı ziyareti gerçekleştirirken bu tür hadiselerin olması, son derece manidar ve üzücü. Meselenin silahla halledilemeyeceği apaçık ortadayken, halen bu tür saldırıların olması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin barıştan başka bir çaresinin olmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "Sıkıntılar, çatışmalar, çıkmaz yollar olabilir fakat bunları bir şekilde siyaset içinde konuşarak, birlikte tartışarak, çözümler bulmaya çalışarak aşacağız. Başka bir çaremiz yok." diye konuştu.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına da değinen Gergerlioğlu, "Biz performans sistemini hep eleştirdik, kabul etmedik. Sayıya değil, kaliteye bakılması gerektiğinin altını hep çizdik." dedi.

Bu konularda Sağlık Bakanlığına ilettiği yazılı soru önergelerine yanıt alamadığını anlatan Gergerlioğlu, "Onlardan birine cevap verilseydi, yüzlerce bebek ölmemiş olabilirdi." ifadesini kullandı.