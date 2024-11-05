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DEM Parti Liderlerinden Mardin'de Kayyum Protestosu

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin'de kayyum atamalarına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı çıkan Hatimoğulları, çözümün Parlamento'da olduğunu vurguladı.

Dem Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki için Mardin'de oturma eylemine katıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, İçişleri Bakanlığınca dün görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin karşısındaki alanda DEM Parti milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Burada konuşan Hatimoğulları, Mardin Büyükşehir Belediyesine "kayyum" atanmasına tepkilerini dile getirmek için kentte bulunduklarını söyledi.

"Bugün Parlamento'da yapmamız gereken grup toplantısını Mardin'de yapıyoruz." diyen Hatimoğulları, Esenyurt Belediyesinin ardından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine "kayyum" atanmasına tepkisini dile getirdi.

Hatimoğulları, "Mardin'den, kayyum atanmış büyükşehirden çağrımızı yineliyoruz, Meclis göreve. TBMM'ye çok çağrı yaptık. Buradan bir kez daha çağrımızı Parlamento'ya yapıyoruz. Çözüm Parlamento'dadır. Parlamento'da çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır." diye konuştu.

Bakırhan da "Kayyumu Türkiye gündeminden kaldırmak için Meclis'e kanun teklifi sunduk. Meclis'i bu konuda sorumluluk almaya, samimi davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Hatimoğulları ve Bakırhan, bazı milletvekilleri ve partililerle alanda oturma eylemine katıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, bir süre sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Politika
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