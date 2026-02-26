Haberler

DEM Partili Bakırhan: 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık göreve dönmesi gerekiyor

DEM Partili Bakırhan: 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık göreve dönmesi gerekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyum uygulamasına karşı çıkarak, gasp edilen 13 belediye başkanının görevlerine dönmesi gerektiğini vurguladı. Bakırhan, barış süreci içinde bu değişimin mümkün olduğunu söyledi.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumu, kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. Bu konuda 'Ahmet'ler makama' yetmez, sadece Ahmet'ler yetmez. Belediye başkanlarının, gasp edilen 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile yerine görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanı Devrim Demir ile DEM Partili il ve ilçe belediye eşbaşkanları dakatıldı.

'BARIŞ SÜRECİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR'

Burada konuşan Bakırhan, yerine görevlendirme yapılan DEM partili belediye başkanlarının görevine geri dönmesi gerektiğini ifade ederek, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumu, kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. Bu konuda 'Ahmet'ler makama' yetmez, sadece Ahmet'ler yetmez. Gülistan'lar, Neslihan'lar, Abdullah'lar, Mehmet'ler, Resul Emrah'lar, Sofya'lar, Birsen'ler, Devrim'ler ve adını sayamadığım belediye eşbaşkanlarımızın, belediye başkanlarının, gasp edilen 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu barış sürecinde, içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yani bunu yeni bir eşiğin başlangıcı yapabiliriz. 4 Mart'ta geçici görevlendirme ile görevlendirilen kayyumları görevlendirmeyip, oraya tekrar belediye eşbaşkanlarının dönmesini sağlayabiliriz. Yeni bir İçişleri Bakanı da geldi. Bu bakan için de aynı zamanda bir test olabilir, bir sınav olabilir. Bakan, bu geçici görevlendirmeleri aslında onaylamayarak, arkadaşlarımızın geri dönüşünü sağlayarak bu sürece de büyük bir katkı sunabilir. Bunun bir ilk adım olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: 'Yanlış anlaşıldım'

Teneffüs ziline tepki göstermişti, son açıklaması bambaşka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu