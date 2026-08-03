Vekilden Elektrik Kesintilerine Kalıcı Çözüm Çağrısı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, kentin bazı bölgelerindeki elektrik kesintilerine kalıcı çözüm üretilmesini istedi.

Şenyaşar, Meclis'teki basın toplantısında, Harran'da elektrik kesintileri nedeniyle tarımsal sulamada sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Bazı köylerde birkaç kişinin borcu nedeniyle tüm köyün elektriğinin kesildiğini iddia eden Şenyaşar, kesintiler nedeniyle çok sayıda evin karanlıkta kaldığını, tarlaların sulanamadığını savundu.

Şenyaşar, "Çiftçiyi kaderine terk etmeyin. Elektrik kesintilerine kalıcı bir çözüm üretin. Sulama altyapısını güçlendirin ve çiftçinin suya kesintisiz erişimini sağlayın. Çiftçinin alın terinin karşılığını aldığı, emeğinin değer gördüğü, üretimin desteklendiği bir tarım politikası talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA