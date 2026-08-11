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Şenyaşar: Doruk Madencilik işçilerine verilen sözler tutulsun

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DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, Eskişehir'deki Doruk Madencilik işçilerinin eylemine dikkat çekerek, gözaltıları hukuk dışı buldu ve yetkililerin işçilere verilen sözleri yerine getirmesini talep etti.

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Doruk Madencilik işçilerine verilen sözlerin arkasında durulmasını talep etti.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine değindi.

Maden işçilerinin anayasal çerçevede hakkını aradığını dile getiren Şenyaşar, bazı maden işçilerinin haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alındığını öne sürdü.

Dem Parti'li Şenyaşar, maden işçilerine verilen sözlerin arkasında durulmasını istedi.

Kaynak: AA
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