DEM Parti'den Tarihi İmza: Ortak Gelecek İçin Yeni Dönem

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır. Hepimize, tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak ilk defa bir kanun teklifine imza attıklarını söyledi.

86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıya olduklarını belirten Doğan, "Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır. Hepimize, tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun. Uğurlar getirsin, barışı kalıcı bir hale getirsin." ifadelerini kullandı.

İmzanın silahlı çatışma zemininden, hukuk ve demokratik siyaset zeminine geçişte yeni bir dönemin ilk adı olduğunu ifade eden Doğan, yolun meşakkatli olacağını ancak gerekli farkındalıkları yapmak için mücadele edeceklerin dile getirdi.

Yasa teklifinin aylar süren istişarelerin sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Doğan, "Neticede karşımıza çıkan yasa teklifi ve teklife yaklaşımla ilgili yapıcı katkı gösteren, çaba sarf eden tüm siyasi partilere partimiz adına teşekkür etmek isteriz." diye konuştu.

Teklifin birlikte kurulacak ortak geleceğin hukuki zemininin ilk taşı olduğunu belirten Doğan, yasa teklifinin eve dönüş için bir yol açacağını kaydetti.

Herkesin barış içinde yaşama hakkına ihtiyacının olduğunu vurgulayan Doğan, "Bölgede örnek bir Türkiye modelini geliştirmek, dünya çatışma çözümü literatürüne başarabilmiş, barışı kalıcı hale getirebilmiş, demokratikleşmenin yolunu açmış ve bunu sağlayabilmiş bir ülke hep vurgulandı. Temennimiz, beklentimiz, mücadelemiz, bunun gerçekleşmesi içindir. Çünkü buna hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun hem de dünyanın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA