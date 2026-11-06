Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DEM Parti'li Aslan, Şırnak'ın sağlıkta 81 il arasında 80'inci olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını savundu. Aslan, kentin sağlıkta 81 il arasında 80'inci olduğunu belirterek halkın tedavi için çevre illere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ta en temel sorunlardan birinin sağlık alanında yaşandığını söyledi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını savundu.

Şırnak'ta en temel sorunlardan birinin sağlık alanında yaşandığını dile getiren Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ta milyarlarca liralık yatırım 'var' görünüyor ama sağlık hizmeti yok. Şırnak sağlıkta 81 il arasında 80'inci. İktidar, yıllarca Şırnak'a yapılan sağlık alanındaki milyarları bulan yatırımlarla övündü. Ancak Şırnak halkı ne uzman hekim ne gidebilecek yeterli fiziki imkanlara sahip hastane ne de tedavi olmak için başka illere giderken yeterli ambulans bulabiliyor. Madem milyarlarca liralık sağlık yatırımı yapıldı o zaman Şırnak neden hala Türkiye'de sağlıkta en sondan ikinci? Bunun cevabını bakanlık ve ilgili yetkilileri vermeli."

Aslan, vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, bölgedeki sağlık hizmetlerinin artırılmasını istedi.

Şırnak'taki sınır kapılarının daha insani koşullara sahip olmasını talep eden Aslan, Şırnak ile Van arasındaki kara yolunun tamamlanması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar dünya onu konuşuyordu, şimdi okul okuyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcilerinden işbirliği çağrısı

Pekin'deki zirvede medya temsilcileri işbirliği çağrısı yaptı
Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Az önce aldığı haberle yıkıldı
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler47

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi