DEM Parti'li Aslan, Şırnak'ın sağlıkta 81 il arasında 80'inci olduğunu söyledi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ta en temel sorunlardan birinin sağlık alanında yaşandığını söyledi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını savundu.

Şırnak'ta en temel sorunlardan birinin sağlık alanında yaşandığını dile getiren Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ta milyarlarca liralık yatırım 'var' görünüyor ama sağlık hizmeti yok. Şırnak sağlıkta 81 il arasında 80'inci. İktidar, yıllarca Şırnak'a yapılan sağlık alanındaki milyarları bulan yatırımlarla övündü. Ancak Şırnak halkı ne uzman hekim ne gidebilecek yeterli fiziki imkanlara sahip hastane ne de tedavi olmak için başka illere giderken yeterli ambulans bulabiliyor. Madem milyarlarca liralık sağlık yatırımı yapıldı o zaman Şırnak neden hala Türkiye'de sağlıkta en sondan ikinci? Bunun cevabını bakanlık ve ilgili yetkilileri vermeli."

Aslan, vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, bölgedeki sağlık hizmetlerinin artırılmasını istedi.

Şırnak'taki sınır kapılarının daha insani koşullara sahip olmasını talep eden Aslan, Şırnak ile Van arasındaki kara yolunun tamamlanması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA