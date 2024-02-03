Bomba kulis: DEM Parti, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarma kararı aldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), aday belirleme çalışmaları için bugün toplandı. Aday çıkarılacak iller ve yoplantıda belirlenen adaylar yarın Parti Sözcüsü tarafından açıklanacak. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirecek yerel seçimlere kilitlenirken DEM Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. DEM Parti'nin özellikle İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı kritik önem taşıyor.

DEM PARTİ, ANKARA VE İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAK

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldı.

YARIN ADAYLARI AÇIKLAYACAKLAR

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacağı belirtildi.

İSTANBUL İÇİN BAŞAK DEMİRTAŞ, ANKARA İÇİN MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor.

Başak Demirtaş

DEM Parti, Bolu'da da aday çıkarma kararı aldı. Karara göre DEM Parti'nin Bolu adayı Veli Saçılık olacak.

DEM Parti MYK'si Antalya'da da aday çıkarma kararı aldı. Bu konuda daha önce kentte milletvekilliği de yapan siyasetçi Kemal Bülbül'ün ismi öne çıktığı öğrenildi.

Meral Danış Beştaş