DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika