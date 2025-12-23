Haberler

DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı adası ziyareti sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmeye TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Milletvekili Mithat Sancar da katıldı.

Heyet daha önce de siyasi parti grupları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmüştü. - ANKARA

