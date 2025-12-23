DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Dem Parti İmralı heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Dem Parti İmralı heyeti, İmralı adasına ziyareti sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Makamda yapılan görüşmeye TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Heyet daha önce de siyasi parti grupları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmüştü. - ANKARA