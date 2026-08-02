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DEM Parti İmralı heyeti döndü

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DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

İmralı heyeti, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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