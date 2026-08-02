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Şanlıurfa’da biber ve patlıcanlarının kaybolduğunu öne sürüp, fırıncıyı bıçakla yaraladı

Şanlıurfa’da biber ve patlıcanlarının kaybolduğunu öne sürüp, fırıncıyı bıçakla yaraladı
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ŞANLIURFA’da Yakup E., fırına bıraktığı patlıcan ve biberlerinin kaybolduğunu öne sürerek tartıştığı fırıncı ustası Ali Kaya’yı bıçakla ağır yaraladı.

ŞANLIURFA'da Yakup E., fırına bıraktığı patlıcan ve biberlerinin kaybolduğunu öne sürerek tartıştığı fırıncı ustası Ali Kaya'yı bıçakla ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Şair Nabi Mahallesi'ndeki pide fırınında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup E., pişirilmesi için fırına bıraktığı patlıcan ve biberi almaya geldi. Yakup E.'ye bıraktığı patlıcan ve biberlerinin kaybolduğunun söylenmesi üzerine fırın işletmecisi Ali Kaya ile arasında tartışma çıktı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yakup E., Ali Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından Ali Kaya, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören Kaya'nın daha sonra yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yakup E. ise Haliliye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

FIRINCILAR ODASI BAŞKANI TOPRAK'TAN KINAMA

Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Yusuf Toprak da fırına gelip saldırıyı kınadı. Toprak, olayın esnafı derinden üzdüğünü belirterek, "Bugün Fırıncılar Odası yönetimi olarak, meslektaşımızın patlıcan ve isot yüzünden bıçaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Esnafımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşlarımızın da kendi bıraktıkları malzemelere sahip çıkmaları gerekiyor. Böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Meslektaşımız şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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