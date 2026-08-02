Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Fırat Nehri'ne düşen Havva Çelik (21), boğuldu.

KAYALIKLARDAN NEHRE DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.

GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı