DEM Parti İmralı heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Türkiye'nin siyaset gündeminde dikkat çekici bir temas trafiği yaşanacak.

İMRALI HEYETİNDEN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ile ziyaret edecek. Görüşmenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK DURAK BABACAN

Dem Parti heyeti, Bahçeli ziyaretinden önce sabah saatlerinde bir başka temas gerçekleştirecek. Heyet, saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

KOMİSYON İMRALI'YA GİTMİŞTİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, kısa süre önce İmralı'da temaslarda bulunmuş, hazırlanan raporun ana çerçevesi komisyonda paylaşılmıştı. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında, örgütün silah bırakması ve olası fesih sürecine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması öngörülüyor.