DEM Parti Heyeti Gelecek Partisi'nin Genel Başkanını Ziyaret Etti

Dem Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Dem Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'nin hedefine ulaşılması için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

İmralı'ya giden DEM Parti heyetinin gayretlerini takdirle takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Herkesin özenle davranması, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. Psikolojik faktörler, bu süreçlerde çok etkili olur. Empati yaparak, bütün toplumun kaygılarını giderecek çok ciddi ve dikkatli bir dil kullanarak, adım adım yürümesi gereken bir süreç. Ümit ederiz, bu sürecin başarıya ulaşmasını, hep beraber kısa zamanda görürüz ve bu büyük sorunun aşılmasına katkıda bulunma imkanına sahip oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde de sürecin içerisinde yer aldığı için bu ziyareti anlamlı bulduklarını söyledi.

Süreçle ilgili Meclis'te bir komisyon kurulması beklentisi içinde olduklarını aktaran Buldan, "Bu komisyonda da sadece iki ya da üç partinin değil, bütün muhalefet partilerinin destek vermesinin sürece büyük bir katkı sağlayacağı kanaatini taşıyoruz. O yüzden, görüş alışverişlerimiz, istişarelerimiz sürekli devam edecek." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise sürecin gerçekten sağlıklı yürümesinin geniş bir toplumsal destekle mümkün olacağını belirterek, "Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecek. Aksi söz konusu olmayacaktır. O nedenle bu istişareler, bütün toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte kendi katkılarını hayata geçirmelerine yönelik de önemli bir adım, imkan, yol olarak görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaların ardından, "Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüp görüşmeyeceğin" sorulması üzerine Davutoğlu, "Şu anda İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. Karşılıklı görüşlerin teati edilmesi bağlamında işleyen bir süreç var. Kendilerine müteşekkiriz. Bu ihtiyacın şu anda heyet üzerinden karşılandığını düşünüyorum." yanıtını verdi.