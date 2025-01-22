DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Dem Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

İKİNCİ GÖRÜŞME BUGÜN

Bakanlığın onayının ardından heyetin bugün İmralı Adası'na giderek Öcalan ile ikinci kez görüşmesi bekleniyor. Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan, adada terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşecek.

İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: UMUT VERİCİ

Dem Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.