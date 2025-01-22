DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün
DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.
Dem Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.
İKİNCİ GÖRÜŞME BUGÜN
Bakanlığın onayının ardından heyetin bugün İmralı Adası'na giderek Öcalan ile ikinci kez görüşmesi bekleniyor. Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan, adada terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşecek.
İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: UMUT VERİCİ
Dem Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.