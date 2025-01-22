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DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

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DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.

Dem Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

İKİNCİ GÖRÜŞME BUGÜN

Bakanlığın onayının ardından heyetin bugün İmralı Adası'na giderek Öcalan ile ikinci kez görüşmesi bekleniyor. Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan, adada terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşecek.

İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: UMUT VERİCİ

Dem Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.

DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÜmit TV:

Ümit Özdağ içerde bu hain grubu dışarda bahçeli ve rte milletin vicdanın da hüküm giydiniz

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Haber YorumlarıKartal Q7:

OY Veren %52 kesim eserinizle gurur duyun şimdi

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Haber YorumlarıAbdullah :

Haydi hayırlısı inşallah bu kan göz yaşı katliamlar zülümler duracak

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Haber YorumlarıMapo 77:

devlet ocalana iyi bakmis sokuz gibi olmus

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Apo'yu çıkartıp meclise getirecekleri Ümit özdağ'yı içeri aldıklarında bell oldui daha fazlasını konuşursak bizi de alırlar

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Vay vay vay da..Akp ve MHP katil Öcalan için uğraşıyor rüyada görsek inanmazdık...yıllarca muhalefete demleniyorsunuz de sonra gidin kendiniz demlenin Akpmhpkkkkk olun...

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Haber YorumlarıLion 1:

Eskiden terör vardı ayda bir yada 15 günde bir şehit haberi gelirdi şimdi haberlere bakıyorum gunluk o annesini öldürdü o babasını öldürdü o çocuklarını öldürdü o sokakta birini vurdu onun dükkanı tarandi onun evi yandı o sevgilisini kesti bu ne be sanki ülke Meksika gibi

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

YAW NEYİN PEŞİNDESİNİZ ANLAMIŞ DEĞİLİM

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

aponun heykelini dikecez diyen selahattini, genel başkan olur olmaz hapishanede ziyaret eden kim: özgür özel...mardine kayyum atanınca ahmet türkü mardinde ziayeret eden kim: ekrem imamoğlu...şu utanmazlığa bak ki bu kent uzlaşı adı altında pkknın siyasi kolu her şehirde ittifak yapan kesimden vatanseverlik dersi alıyoruz.

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