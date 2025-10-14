DEM Parti Grup toplantısı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'ın da dinlemesi gerekiyor. Öcalan konuştukça çözümün zeminini güçlendiriyor. Hepimiz şahidiz son kırk yılda ne zaman Öcalan konuştuysa Türkiye'de çözüm barış gündeme geldi" dedi.

Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan Hakan Tosun adlı gazeteciyi anarak konuşmasına başladı. Bakırhan, "Hakan Tosun'a da Allah'tan rahmet ediyorum. Bir an önce Hakan Tosun'a dönük saldırıyı yapanların kim oldu ve ne amaçla yapıldığının da aydınlatılması gerektiğini belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş'in öldürülmesinin ardından bir yıl geçtiğini belirterek, "Henüz failleri ortaya çıkmadı. Bir dosya oluşturulmadı. Kimse yargılanmıyor. Neredeyse her gün sosyal medyada, kamuoyunda Rojin'in katillerinin bulunması açığa çıkarılmasıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Biz de Rojin Kabaiş ile ilgili durumun açıklığa kavuşturulmasını ve gerçeklerinin açığa çıkarılması için bir an önce yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun eski Meclis Başkanları'nı dinlediğini hatırlatan Bakırhan, "Eski Meclis Başkanları umut hakkı ve eşit yurttaşlığın şart olduğunu vurgularken, akademisyenler bu meselede kök nedenlere inilmesi gerektiğini ve zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizdiler. Ekonomik kuruluşları mevcut eşitsizliğin bitirilmesi gerektiği belirtirken hukukçular ise bu dönemin yeni bir toplumsal sözleşmesi sözleşme için vesile olması gerektiğini nitelendirdiler. Tüm bu taleplerin en net ve acı ifadesi ise yüreği yanan ailelerden geldi. Hemen hemen katılan bütün aileler artık yeter, çözüm gelsin, barış olsun dediler. Biz de canı yüreği yanan bu ailelerin bu beklentilerine uygun bir çalışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Komisyon hemen hemen bu yaşanan son kırk elli yıllık süreçte etkilenen işçi işveren yaşamını yitiren kardeşlerimizin aileleri dahil olmak üzere birçok çevreyle görüştü. Ama komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Öcalan'ı da dinlemesi gerekiyor. Öcalan konuştukça çözümün zeminini güçlendiriyor. Hepimiz şahidiz son kırk yılda ne zaman Öcalan konuştuysa Türkiye'de çözüm barış gündeme geldi. Diyalog müzakere gündeme geldi. Öcalan sunduğu barış perspektifiyle sürece aydınlattığına hepimiz şahit olduk. Yüzyıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz. Biraz resul olmalıyız. Önyargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. Şununla görüşülsün, bununla görüşülmesin. Şuna gidilsin, buna gidilmesin yüzyıllık meselenin tartışıldığı bir süreçte önek konulması gereken bir yaklaşım değil. Komisyonun Öcalan'la görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Halk meclisin dertlere deva, yaralara merhem olmasını bekliyor" dedi.

Dem Parti'nin taleplerini sıralayan Bakırhan, " Dem Parti'nin somut talepleri de şunlardır. Herkesi aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz. Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz. Sözün basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz. Anadilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz. Hasta ve siyasi tuzakların bırakılmasını cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gazze'de büyük acıların bittiğini ve barış umudunun geldiğini kaydederek, "Gazze'de uzun ve acı bir kabusun ardından bir ateşkes ilan edildi. On binlerce sivilin, binlerce çocuğun hayatını kaybettiği bu büyük trajedi de insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Ateşkes elbette önemlidir. Her ateşkesle hayatlar kurtuluyor. Ama hepimiz biliyoruz ki ateşkes tek başına barış değildir. Kalıcı barış için adil, kapsamlı bir çözüm şarttır. Barışın kalıcı olabilmesi için de halkın haklı meşru taleplini karşılanmalıdır. Dem Parti olarak Filistin halkının meşru haklarının sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Masum Abdi'nin cuma günü yaptığı açıklamanın son derece önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti: "SDG'nin askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi. Suriye Bakanlığı'yla entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi gitti? Görüştü mi görüşüyor. Görüşecek mi? Görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama SDG kaynaklarının açıklamasına göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevlerin, Dürzilerin Suriye'de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye'nin çözüm iradesini yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. İşte bu çözüm dilidir. İşte bu siyaset dilidir. Bizim beklentimiz de şudur. Suriye Geçiş Hükümeti Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumuna denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam'dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara bu yapıcı girişimlere artık Şam'da yapıcı yanıtlar vermelidir. Ayrıca Türkiye Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Geçiş Hükümeti'yle görüşüyorlar. Bugün buradan bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye yönetimi siyasi olarak Kuzey Doğu Suriye Özerk yapısıyla da görüşmelidir. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapısını da açarak tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir. Sadece Türkiye değil komşu ülkeler ve bölgesel aktörlerde Kuzeydoğu Suriye Özerk yönetimiyle Şam arasında müzakerelerde yapıcı bir rol oynamalıdır." - ANKARA