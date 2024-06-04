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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Hakkari'de kayyum darbesi yapıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili kayyum kararının Kızılcahamam'da alındığını iddia etti. Bakırhan, Hakkari halkının iradesini savunacaklarını belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı. Üç gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyum çıktı, halkın iradesine gasp çıktı. Bunların 'değişim, normalleşme' dediği işte bu kadardır." iddiasında bulundu.

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hakkari'de yerel seçimlerde yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

"Hakkari'de kayyum darbesi yapıldı" ifadesini kullanan Bakırhan, yapılanlara geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakırhan, "Hakkari halkıyla, Van'da olduğu gibi Türkiye'nin emekçileriyle, ezilenleriyle, gerçek demokratik muhalefetle birlikte Hakkari halkının iradesini savunacağız. O yerel yönetimi alıncaya kadar Hakkari'den ayrılmayacağız." diye konuştu.

Bakırhan, "saçma iddialarla" kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürerek, iddialar doğruysa Yüksek Seçim Kurulunun Akış'ın adaylığına neden izin verdiğini sordu.

Akış ile ilgili dosyanın 2014'de, şu anda FETÖ'den gri listede aranan bir savcı tarafından oluşturulduğunu dile getiren Bakırhan, "Biz biliyoruz ki kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı. Üç gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyum çıktı, kayyum darbesi çıktı, halkın iradesine gasp çıktı. Bunların 'değişim, normalleşme' dediği işte bu kadardır." dedi.

Bakırhan, AK Parti'nin "normalleşme iddiasının" çöktüğünü savundu.

Pusulalarının Van'daki dayanışma ve ortak mücadele olduğunu dile getiren Bakırhan, "Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yorulmayacağız, mücadele edeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Belediyelerimizi, irademizi korumaya devam edeceğiz. En güçlü toplumsal mücadeleyi örgütleyerek bir daha aynı şeylerin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmaması için güçlü bir mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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