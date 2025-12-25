DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 'Demokratik İslam çizgisinin güçlenmesi ve yayılması toplum için değerlidir'

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bizlerin demokratik toplumu inşa etme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Buna başta demokratik İslam çizgisinin inşası, güçlenmesi, gelişmesi, yayılması ve toplumda zuhur etmesini sağlamak, kıymetli ve değerlidir. ve bunun bütün kapılarını ardına kadar açmak, hepimizin görev ve sorumluluğudur" dedi.

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, 'Demokratik İslam'dan Barış ve Demokratik Topluma Doğru' konusuyla 1'inci Olağan Kongresi'ni yaptı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'SADECE YÜZLEŞMEK DEĞİL, ÇÖZMEMİZ GEREKEN BİR MESELE'

Burada konuşan Tülay Hatimoğulları, "Öcalan'ın çağrısından anlaşılacağı gibi bizlerin demokratik toplumu inşa etme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Buna başta demokratik İslam çizgisinin inşası, güçlenmesi, gelişmesi, yayılması ve toplumda zuhur etmesini sağlamak, kıymetli ve değerlidir. ve bunun bütün kapılarını ardına kadar açmak, hepimizin görev ve sorumluluğudur. Kürt sorunu bu ülkenin bir kadim sorunudur, hakiki meselesidir. Herkesin yüzleşmesi gereken bir meseledir. Sadece yüzleşmek değil, çözmemiz gereken bir meseledir. Bunun için bu sürecin 2'nci aşamasında, Öcalan'ın ifade ettiği gibi hukuki adımların barış ve demokratik yasaların yapılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda hepimize görev ve sorumluluklar düştüğünün farkındayız" dedi.

'KÜRTLER KAMUSAL ALANLARDA KÜRTÇE VAAZ VEREBİLMELİ'

Hatimoğulları, "Biz biliyoruz ki bugün Türkiye'de tesis edilecek bir barış aynı zamanda yanı başımızdaki, Suriye'deki bütün kardeşlerimizin barışının kapısını açacak ve buna destek olacaktır. Bizler kendi coğrafyamızda; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle; Sünni'siyle, Alevi'siyle, Hristiyan'ıyla, Ezidi'siyle hep birlikte barış ve kardeşlik içinde yaşamak gibi bir görev ve sorumluluğa sahibiz. Bunu tesis etmek durumundayız. Bizler bunun mücadelesini yürütürken şunların altını da çizmeliyiz. Bu topraklarda ana dilde özgürce ibadet edilebilmelidir. Kürtler kamusal alanlarda Kürtçe vaaz verebilmelidir" diye konuştu.