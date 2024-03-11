DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin SİHA'lara ihtiyacı yok

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te partisinin düzenlediği Halk Buluşması'nda, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (İHA) ihtiyacı olmadığını savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis ve Muş'ta partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı. Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Bakırhan, beraberindeki partililerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.

"BU ÜLKENİN SİHA'LARA İHTİYACI YOK"

DEM Partili Tuncer Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:"Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava'da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir iş, aş ve onurlu bir barışa ihtiyacı var."