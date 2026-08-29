Haberler

Bakırhan: '2 yıldır tek can kaybı yaşamadık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinde 2 yıldır can kaybı yaşanmadığını belirterek, bu sürecin annelerin evlat acısı çekmemesi için önemli olduğunu ve toplumsal kardeşliği güçlendireceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "2 yıldır bu süreç başladı, çok şükür tek bir canımızı yitirmedik." dedi.

Bakırhan, partisince Şanlıurfa Barosu'nda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini söyledi.

"Bu süreç hiçbir annenin evladını yitirmemesi sürecidir." diyen Bakırhan, "O sıvasız evlere acı düşmeme sürecidir. 2 yıldır bu süreç başladı, çok şükür tek bir canımızı yitirmedik. O fakir, sıvasız, yoksul evlere gençlerin bedenleri gitmedi. Bundan daha kutsal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar cephede, başta Urfa olmak üzere birlikte kavga eden Türkler, Kürtler, Araplar değil mi? Onun için 'şanlı' diyorlar. Yurt savunmasına katıldığı için fedakarca mücadele ettiği için Kürt, Arap, Türk birlikte durduğu için buraya 'şanlı' diyorlar. Bedavadan 'şanlı' kelimesini almadı. Geçmişteki atalarımızın, dedelerimizin birlikte mücadelesinden kaynaklıdır.

Geçmişte birlikte yaşadık, bir arada yaşadık. Ne olduysa bir tarihten sonra bu birlikte mücadele edenlerin arasına nifak tohumları ekildi. Şimdi bu süreç tam da o eksikleri onarma, o eksikleri giderme, cephede birlikte olan, kurtuluşta, kuruluşta birlikte olan Arap'ın, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşçe, eşitçe yaşaması mücadelesidir. Bunu inşallah birlikte sağlayacağız."

Kaynak: AA
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'ye büyük şok! Yıldız isim Samsunspor maçında yok
Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti