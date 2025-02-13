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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın Çağrısını Heyecanla Bekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın Çağrısını Heyecanla Bekliyoruz
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yapacağı iddia edilen silah bırakma çağrısını büyük bir heyecanla beklediklerini ve barış süreci için demokratik tartışmaların önemine dikkat çekti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

Bakırhan, partisinin bir otelde düzenlediği "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz" programına katıldı.

Burada partililere seslenen Bakırhan, her gün 3-4 kenti ziyaret ederek sürece ilişkin buluşmalar düzenlediklerini söyledi.

Tuncer Bakırhan, programlarda barışın ve demokrasinin ne kadar değerli olduğunu anlattıklarını belirterek, "Biz yaşadığımız için biliyoruz ve istiyoruz ki bu tartışmalar bir barış sürecine dönüşsün. Bu tartışmaların Türkiye'yi demokratikleştirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye çağrısının yakında olacağını dile getirerek, "Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika
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