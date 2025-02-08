DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Öcalan'a Çağrı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bakırhan, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Barış için Özgürlük Mitingi"nde yaptığı konuşmada, tarihi bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Orta Doğu'daki kaos, kriz ve çatışmanın ortasında kapsayıcı olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve ötekileştirmemenin en güvenli şey olduğunu kaydeden Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz. Biz çok şeyler yaşadık ama mücadelemizden vazgeçmedik. Biz çok şeyler gördük ama mücadele etmekten, barışı savunmaktan geri durmadık. Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Emin olun, güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, canların yitmediği, adaletin, demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği demokratik bir Türkiye'ye az kaldı. Birlikte olursak, örgütlenirsek güçlü bir barışı sağlayabiliriz."

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın da bir konuşma yaptığı mitingde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.