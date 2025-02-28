Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi. Bakırhan Bahçeli'nin kendisine, "Bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz" dediğini aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yankıları sürerken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakırhan, çağrının yapılmasından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

"ÇAĞRIDAN BİR DAKİKA SONRA BENİ ARADI"

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor" diyen Bakırhan, "Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşılmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
img

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
img

Merkez Bankası'ndan gece yarısı yabancı para kredileri kararı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Ne zaman bunlarla aynı masaya oturup demokratik kalktınızda şimdi kalkacaksınız

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Demokrasi diyorlar sokakta ropartaj yapanlari iceri atiyorlar.istiyorki herkes bana tapsin

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Vay beeeeh.Seçimlerden önce kılıçdaroğlunun fotosunu pkklı hainlerin arasına gotoşopla eklediklerinde bile kimler kimler ile birlikte dediler.Bahçeli kimlerle...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatıf gül:

Ne oldu,Bahçeli de mi bu günü bekliyormuş...... Hemen iyileşmiş,bunlara demokrasi,kendine öldü diyenlere mübtezel....

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

bu nasıl bir aşk. gözlerim yaşardı... :))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Apoyu mhp nin başına getirsinler. Hırsızlara güven oyu versin hirsizlar yargilanmasin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.