DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yankıları sürerken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakırhan, çağrının yapılmasından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

"ÇAĞRIDAN BİR DAKİKA SONRA BENİ ARADI"

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor" diyen Bakırhan, "Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşılmıştı.