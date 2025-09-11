DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonlar sonrası bugün saat 15.15 sıralarında İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne gitti. Heyet, Genel Başkanlık katında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

KARŞILAMA HEYETİNDE ÖZGÜR ÇELİK DE YER ALDI

Söz konusu görüşme, CHP'nin kayyum kararı sonrası Sarıyer'den Bahçelievler'e taşıma kararı aldığı eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşiyor. DEM Parti Eş Genel Başkanlarını karşılayan heyette görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE DESTEK

DEM Parti tarafından dün yapılan duyuruda, Özgür Özel'in ziyaret edileceği belirtilmişti. Söz konusu ziyaretin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde yapılacağı ifade edilmişti.

DEM Parti'nin 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" belirtilmişti.

Toplantıda, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edebileceği konuşulmuştu.