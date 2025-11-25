Haberler

DEM Parti'den "İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın" talebi

DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi
Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası tutanakların kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı merak konusu oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı ziyaretinin "tarihi ve olumlu" geçtiğini ifade ederek tutanakların kamuoyuna açılmasını talep edeceklerini ve bu konudaki kararın yarın komisyonda verileceğini belirtti.

  • DEM Parti, İmralı tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım 2025'te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan ile görüştü.
  • Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi ve tutanakların paylaşılması kararının ertesi gün komisyonda alınacağı ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

HATİMOĞULLARI: ZİYARET TARİHİ VE OLUMLU GEÇTİ

Komisyonun İmralı ziyaretinin "tarihi ve olumlu" geçtiğini belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMENİN OLUMLU GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

İmralı tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağına dair soruya da yanıt veren Hatimoğulları "Herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın komisyon toplandıktan sonra komisyon başkanı Numan Kurtulmuş gerekli açıklamayı yapacak.

"TUTANAKLAR HERKESE AÇIK OLMALI"

Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz. Ama bunun kararı yarın komisyonda alınacak. Orada da açık olmasını önereceğiz. Bütün Türkiye kamuoyunun görebileceği şekilde paylaşılmasını isteriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyeti İmralı'ya gitti. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

500

