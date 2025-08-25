DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle kardeşlik vurgusu yapan Temelli, "Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir." dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Temelli, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada kardeşlik vurgusu yaparken, Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarına ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi.

"EŞİT YURTTAŞLIK HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR"

Malazgirt'in tarihsel önemine değinen Temelli, "Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON OYALANMAMALI, TASLAKLARI HAZIRLAMALI"

Komisyonun görevine dikkat çeken Temelli, "Heyetlerin dinlenmesi önemlidir ama esas iş bu değildir. Komisyonun asıl yapması gereken, dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır. Bu konuda özverili ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

"KÜRTÇEYİ YOK SAYMAK BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Barış Annelerinin komisyonda Kürtçe konuşma taleplerinin reddedilmesini eleştiren Temelli, "Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor. Çok sayıda aile çok dilli bir yaşam sürdürüyor. Kürtçeyi yok sayan uygulamalar büyük bir ayıptır. Bu ayıba son verilmelidir" diye konuştu.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEDEN YOL ALINAMAZ"

Komisyonun Kürt meselesine dair adım atabilmesi için Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini savunan Temelli, "Komisyon mutlaka Sayın Öcalan'la düzenli görüşmelidir. Meselenin asli muhatabı odur. Bu görüşme olmadan yol almak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM REJİMİ DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE ENGELDİR"

Yerel yönetimlere atanan kayyumları da eleştiren Temelli, "Van, Mardin, Siirt, Batman gibi şehirlerde kayyumlar demokratik işleyişi zedeliyor. Bu anlayış barış sürecini sabote etmektir" dedi.

"MALAZGİRT AYNI ZAMANDA ROJAVA'NIN KAPISIDIR"

Temelli, bölgesel siyasete ilişkin değerlendirmesinde ise, "Malazgirt'e gidiyorsanız o kapı açıldığında Rojava'nın kapısının da açıldığını bilmeniz gerekiyor. Rojava'da barış olmadan Türkiye'de barış da sakatlanır" şeklinde konuştu.

"İMRALI HEYETİ'NİN GİTME İHTİMALİ YÜKSEK"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, HDP heyetinin İmralı'ya gitme ihtimalinin bu hafta yüksek olduğunu söyledi:

"Büyük olasılıkla heyetimiz gidecektir ama günü net değil. Yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Gelişmeleri Sayın Öcalan'a aktaracaklar, onun değerlendirmelerini alıp dönecekler."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kardeşlik hukuku yoksa sen nasıl girdin meclise ..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

aynen kardeşim bölmenin adını kılıftan kılıfa sokuyorlar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGoethegitme:

Biz kardeşiz,senin kalbin başka atiyorsa onu bilemeyiz!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcihan64:

MERT DELİKANLI İSENİZ SİZ NE İSTİYORSUNUZ AÇIK AÇIK ŞÖYLESYİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

lan nasıl eşit değiliz ya bunu anlayamıyorum nasıl eşit yurttaş olmuyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
