DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Temelli, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada kardeşlik vurgusu yaparken, Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarına ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi.

"EŞİT YURTTAŞLIK HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR"

Malazgirt'in tarihsel önemine değinen Temelli, "Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON OYALANMAMALI, TASLAKLARI HAZIRLAMALI"

Komisyonun görevine dikkat çeken Temelli, "Heyetlerin dinlenmesi önemlidir ama esas iş bu değildir. Komisyonun asıl yapması gereken, dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır. Bu konuda özverili ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

"KÜRTÇEYİ YOK SAYMAK BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Barış Annelerinin komisyonda Kürtçe konuşma taleplerinin reddedilmesini eleştiren Temelli, "Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor. Çok sayıda aile çok dilli bir yaşam sürdürüyor. Kürtçeyi yok sayan uygulamalar büyük bir ayıptır. Bu ayıba son verilmelidir" diye konuştu.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEDEN YOL ALINAMAZ"

Komisyonun Kürt meselesine dair adım atabilmesi için Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini savunan Temelli, "Komisyon mutlaka Sayın Öcalan'la düzenli görüşmelidir. Meselenin asli muhatabı odur. Bu görüşme olmadan yol almak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM REJİMİ DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE ENGELDİR"

Yerel yönetimlere atanan kayyumları da eleştiren Temelli, "Van, Mardin, Siirt, Batman gibi şehirlerde kayyumlar demokratik işleyişi zedeliyor. Bu anlayış barış sürecini sabote etmektir" dedi.

"MALAZGİRT AYNI ZAMANDA ROJAVA'NIN KAPISIDIR"

Temelli, bölgesel siyasete ilişkin değerlendirmesinde ise, "Malazgirt'e gidiyorsanız o kapı açıldığında Rojava'nın kapısının da açıldığını bilmeniz gerekiyor. Rojava'da barış olmadan Türkiye'de barış da sakatlanır" şeklinde konuştu.

"İMRALI HEYETİ'NİN GİTME İHTİMALİ YÜKSEK"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, HDP heyetinin İmralı'ya gitme ihtimalinin bu hafta yüksek olduğunu söyledi:

"Büyük olasılıkla heyetimiz gidecektir ama günü net değil. Yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Gelişmeleri Sayın Öcalan'a aktaracaklar, onun değerlendirmelerini alıp dönecekler."