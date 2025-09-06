DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ), silahsızlanma sürecinin hukuki gereklilikleri ve entegrasyonu kapsamında 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Hukuki Gereklilikler' çalıştayı düzenledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), Ankara'da 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Hukuki Gereklilikler' başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştayda; silahsızlanma sürecinin hukuki gereklilikleri ve entegrasyonu, infazda ayrımcılığın giderilmesi ve infaz hukukunda yapılacak pozitif düzenlemeler, umut hakkı düzenlemesi, çatışmanın sonlanmasıyla birlikte ceza usul ve esas hukukunda yapılacak pozitif düzenlemeler, ifade özgürlüğü alanında yapılacak pozitif düzenlemeler, AİHM ve AYM kararları ile içtihatlarının hayata geçirilmesi için yapılacak pozitif düzenlemeler konuları ele alındı.

"Bu çağrı barış ve demokratik toplum başlığını taşıyordu"

Çalıştayda bir konuşma gerçekleştiren DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar,

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısına ilişkin, "Bu çağrı barış ve demokratik toplum başlığını taşıyordu. Çağrının tarihi nitelikte olduğunu çeşitli gerekçelerle bugüne kadar açıkladık. Bugün tekrar neden tarihi nitelikte olduğuna dair argümanları sıralamayı gerekli görmüyoruz ama bir tarihsel dönüm noktası olduğunun altını tekrar çizmek isteriz. 27 şubattaki açıklamasında Öcalan, PKK'ya bir kongre toplayarak kendini fesh etme ve silah bırakma çağrısı yaptı. PKK da bu çağrıya uygun davranarak 5-7 mayıs tarihleri arasında 12'nci kongresini topladı ve kendini fesh etme, silahlarını bırakma kararlarını aldı. Bu da tarihi bir dönem açtı" diye konuştu.

"Güvenin temeli güvencelere dayanır"

Demokrasi yolunu izleyip, bu yolu hayata geçirmenin toplumsal süreci iyileştireceğini ifade eden Sancar, "Güvenin temeli güvencelere dayanır. Öte yandan demokrasi konusunda ciddi bir plan ve program hazırlayıp bunu hayata geçirmek de hem toplumsal katılımı büyütür. Süreci farklı toplum kesimlerinin sahiplenmesini sağlar. Aynı zamanda itirazları kaygıları ve tereddütleri gidermeye de büyük ölçüde yardımcı olur. Bu nedenle çalışmalar yürütmek, sürecin ve barış hukukunun bir parçasıdır. Daha doğrusu önemli bir ayağıdır. Bütün bunları içeren bir barış planına ihtiyacımız var. Amacımız barışı birlikte inşa etmek ve kalıcı hale getirmekse, bu barış planını toplumun farklı kesimleriyle ve mümkün olan en geniş katılımla oluşturmamız ve işletmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Düzenlenen çalıştaya İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın yanı sıra DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, TBMM Komisyonu Koordinasyon üyeleri, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyeleri katılım sağladı. Çalıştay, Sancar'ın konuşmasının ardından son buldu. - ANKARA