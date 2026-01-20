DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

DEM Parti, Suriye'deki çatışmalara dikkat çekmek için TBMM grup toplantısını Nusaybin'de yaparken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "SDG/YPG Kürtleri temsil etmiyor" sözleri siyasette yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINI NUSAYBİN'DE YAPTI

DEM Parti, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı'nda yapılacak toplantı için ilçeye geldi.

BAHÇELİ: SDG/YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada SDG/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayarak sert ifadeler kullandı. Bahçeli, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Gerçekten de Suriye'de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır. Sıkıyı görünce teslim bayrağını çeken SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını imzalamak durumunda kalması oldukça anlamlı ve hayırlı bir sonuçtur. Suriye'de Arap aşiretlerinin, Kürtlerin, Türkmenlerin, diğer etnik grupların bir ve kardeşçe yaşamak dışında arayış ve arzuları yoktur. Özellikle Rakka ve Deyrizor'da ayağa kalkan Arap aşiretleri Şam yönetimiyle el ele vermiş SDG/YPG terörüne karşı olağanüstü bir mücadele sergilemişlerdir. Şunu tekraren açıklamak lazımdır ki, Kürt kardeşlerimiz başka SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A'dan Z'ye hayal mahsulüdür."

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE SERT TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, 'Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı' diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"