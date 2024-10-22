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DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyan Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Dem Parti'den de ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli DEM Parti Terör MHP

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Yorumlar (9)

hasan durmuş:

mhp oldu hdp ??

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Serkan Tezcan:

Taşlar yerine oturmaya başladı. Artık hükümetin hamlesi kalmadı. İş öcalana geldi. Bundan sonra olacakları dikkatlice izleyin

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Cafer Kılıçaslan:

imralı canisindenmi bahsediyor

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Bir kul null:

tecrit neydi?

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SüLeyman Kiyağ:

Bahçeli'nin kaseti elimde , bir iki yıl da DEM partili olacak .

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Reşit Dynç:

Bu hikayenin sonu tecrit kaldırılır.Onurlu bir barış olmadı denir.Bunlarda kandırıldık der.Mevzu unutulur...

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Mücahit Kılıç:

Anayasayı değiştirmek için girmediği kılık kalmadı hükümetin sonunda teröristten yana oldu

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Cemal Zenginyurt:

idamı Ben kaldirmadim. acaba kimdi?

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Bombacı Mülayim:

Mhpkk

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