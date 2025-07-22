DEM Parti, Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti, Bahçeli'nin
Haber Videosu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisine ilk kez yorum yaptı. Bakırhan, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız." dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisine ilişkin olarak ilk kez konuştu.

Bakırhan, Bahçeli'nin önerisine "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız. Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir." yorumunu yaptı.

"MİT İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME GİZLİDİR"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Meclis'te yapılan toplantıya ilişkin konuşan Bakırhan, "Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim." dedi.

"TOPLUMUN CHP'DEN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK"

Bakırhan, açıklamasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili CHP'ye çağrı yaparak, "Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği ifade edilmişti

Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada, sözlerini doğrulayarak "Türkiye'mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Önerinin çarpıtıldığını savunan Bahçeli, "Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan'la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye'yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil

Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Türkiye'de Tofaş'a binen vatandaşın Hollanda'da aldığı otomobile bakın

Türkiye'de Tofaş'a biniyordu, Hollanda'da hayatı değişti
Haberler.com
500

Yorumlar (36)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu ülkede kürt Cumhurbaşkanı da oldu generalde bakanda poliste Neyin peşindesiniz Bahçeli SUYUN HARBİDEN ISINDI

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dinini ırkını geç liyakatlı adaletli olsun

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

bahceli bunadimi ne bidon gibi sacma sacma konusmalar yapiyor

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu ülkede hala at gözlügünle dolasan okuma ögrenme arastirma engellisi cabuk inanan kolay kandirilan yüzde 40 - 50 lik bir kesim varken yorum yapmaya gerek varmi onlarin beyin kanallari zaten kapali.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Turgut Özal'ın annesinin Kürt olduğu kesin. Dolayısı ile Kürt de sayılır

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti

Ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.