DEM Parti, CHP ile görüşüyor

DEM Parti İmralı heyeti, CHP'yi ziyaret ediyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti genel merkezin önünde karşıladı.

  • DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüşmeye başladı.
  • DEM Parti heyeti, CHP ziyaretinin ardından saat 16:00'da EMEP Genel Merkezi'nde EMEP heyetiyle görüşecek.
  • DEM Parti heyeti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşuyor.

Dem Parti İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretlerinde son turlarını tamamlıyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında CHP'yi ziyarete gitti.

HEYET ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞÜYOR

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı.

Geçtiğimiz hafta başında yapılması planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

SONRAKİ DURAK EMEP

Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.

Yarın ise saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirilecek.

Çağla Taşcı
