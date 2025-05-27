DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi

DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
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DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak. DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlatılan siyasi temas sürecinde DEM Parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşecek.

Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ DE YER ALACAK

Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak.

DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN TEMASLARI 19 MAYIS'TA BAŞLADI

DEM Parti'nin siyasi ziyaretleri, PKK'nın aldığı fesih kararının ardından 19 Mayıs'ta başladı. Heyette eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

İlk durakları DEVA Partisi oldu; ardından Saadet Partisi, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partileri ziyaret edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Sahibinden satılık bahçeli müstakil full kandil manzaralı

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Haber Yorumlarıciziri :

hayırlı olsun insallah ülkemiz refaha erer kürtler türkler ve ülkemizde yaşayan tüm halklar için kötü günler geride kalır

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden geceleri ayın parlattığı ötükenin dağlarında bozkurtlar kanun nizamın adaletin olmadığı ıssız topraklarda sanki korkmayın biz burdayız size kimse zarar veremez rahat ve huzur içinde uyuyun der gibi zarif bir şekilde kadife sesleriyle ulurlar bulundukları coğrafyada huzuru sağlarlardı ama her ne olduysa o geldiğinde?,o gecede oldu ay dolunaya dönüşünce bozkurtlar çakala dönüştü gaddarlaşıp ağızlarından tükrük saçarak dehşet verici bir şekilde çözüm sürecuuuuuuuu diye ulumaya başladılar

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