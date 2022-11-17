Davutoğlu: 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak. 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz ve bütün bakanlıklar bu koordinasyonun bir parçası olacak" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin 6 aydır üzerinde çalıştığı 'Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Eylem Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca asayiş ve sağlık sorunu olmadığını, derinlikli ve yaygın mesele olduğunu belirterek uzun vadeli ve kapsayıcı yol takip edilmesi gerektiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelenin milli güvenlik ve milli beka meselesi olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yapıyoruz. Peki nedir stratejimiz? Koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler ve rehabilite edici tedbirler. Tam saha markajı olmadan uyuşturucu engellenemez. 5 aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacağız. İlk aşama, uyuşturucu kaynağına engelleme. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak. Türkiye içindeki bütün uyuşturucu dağıtım kanalları yerle bir edilecek. 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz ve bütün bakanlıklar bu koordinasyonun bir parçası olacak" dedi.