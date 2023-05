Davutoğlu: 'Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz temsilcimiz olacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz temsilcimiz olacağını söyledi. Davutoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar sahiplerinin Türkiye'yi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da; "Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte toplandık ve bütün seçim güvenliği çalışmaları gözden geçirdik. Size güzel haberim şu; Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz temsilcimiz olacak. Tek bir sandık dahi sahipsiz olmayacak. Bir müjde de şu, bu kadar saldırmalarının sebebi onlar kaybedecek. Onlar kaybedecek, biz 85 milyon olarak kazanacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Samsun'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile miting düzenledi.

Mitingde konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun reklam filmine yapılan montajı gerçek gibi anlattığı görüntüleri anımsatarak, "Başka söyleyecek sözü kalmayanlar bunu yapar. Buradan sesleniyoruz. Erdoğan ve iktidar sahipleri bilsinler. Türkiye'yi hiçbir terör örgütüne asla teslim etmeyeceğiz" dedi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bakın size bir Samsunluyu anlatacağım. İlim hayatımda örnek aldığım, devlet hayatımda örnek aldığım bir Samsunlu Prof. Ali Fuat Başgil. Çarşamba'da doğmuştur. Kafkas Cephesi'nde savaşmıştır. Demokrasi mücadelesi vermiştir. 1961'de Samsun senatörü olarak Ankara'ya gittiğinde cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Ama darbeciler, Fahri Özdilek ve diğerleri başbakanlığa çağırıp onu tehdit ettiler. 'Hayatını garanti edemeyiz' dediler. Şimdi aradan 60 yıl geçtikten sonra Bahçeli diyor ki, 'Muhalefetin vücutlarına mermi doldurulur. Onların hak ettikleri müebbet hapis ya da mermi.' İlk defa bir siyasetçi tehdit ediyor. Samsunlular öylesine mahşeri bir şekilde meydanları doldurmuşsunuz ki Allah hepinizi muhafaza eylesin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ali Fuat Başgil'den ders almış, onu hocası olarak görmüş birisi olarak söylüyorum. Bahçeli'nin tehditleri bize sökmez. 27 Mayıs darbecileri gibi bizi tehdit edenler bilsin ki, 14 Mayıs'ta bu darbeci, vesayetçi bu otoriter Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gidecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek. Tehdit etseler de bilsinler ki 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizler yeni bir baharın habercisi olarak Samsun'dan ses vereceğiz.

"DAMADIN BERAT ALBAYRAK, ONUN AĞABEYİ SERHAT ALBAYRAK NEREDE OKUDU"

Başka bir şey kalmayınca sayın Erdoğan bugün bir açıklama daha yapmış. Diyor ki, '15 Temmuz'da istikbal ve istiklalimize nasıl sahip çıktıysak gerekirse canımız pahasına yine sahip çıkarız.' Seçimden iki gün önce aklına gelmiş. 15 Temmuz'un baş faili olan bir paşanın ağabeyini Hollanda'ya büyükelçi kim yaptı ey Erdoğan. Fakir, fukara çocukları şu veya bu şekilde o okullardan geçmişse yedi sülalesini cezalandırdınız. Peki, senin damadın Berat Albayrak, onun ağabeyi Serhat Albayrak nerede okudu? FETÖ okullarında okudu. Bakın biz sizin aranızdayız. Damat bakanı gören var mı? piyasada yok o. Çıkamazlar. Mademki 15 Temmuz bu kadar önemlidir. TBMM'de 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun raporunu niye sümen altı ettiniz. Biz gelir gelmez 15 Temmuz ile ilgili o raporu önce halkla paylaşacağız. Sonra da tarihe mal edeceğiz. Paralel yapıya izin vermedik, vermeyeceğiz ama pelikan paralel yapısının da hesabını soracağız.

"SİZE GÜZEL HABERİM ŞU, TEK BİR SANDIK DAHİ SAHİPSİZ OLMAYACAK"

İki gün kaldığı için bir söz daha. 14 Mayıs sabahı hep beraber akın, akın sandıklara gitmeye söz veriyor musunuz? Her bir sandığı, her bir oyu korumak için sandıkların başında nöbet tutmak için söz veriyor musunuz? Biz de size söz veriyoruz. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte toplandık ve bütün seçim güvenliği çalışmaları gözden geçirdik. Size güzel haberim şu; Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz temsilcimiz olacak. Tek bir sandık dahi sahipsiz olmayacak. Bir müjde de şu, bu kadar saldırmalarının sebebi onlar kaybedecek. Onlar kaybedecek biz 85 milyon olarak kazanacağız."