Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi

Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi. Sonuçlar büyük oranda netleşirken, Gelecek Partisi'nden 10 kişi CHP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

İTTİFAK PARTİLERİ CHP LİSTESİNDEN VEKİL ÇIKARTTI

CHP seçimlerde beklentilerin altında kalırken; Gelecek Partisi'nin yanı sıra DEVA, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve İYİ Parti'den de bazı isimler CHP kontenjanından vekil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turda bir mücadeleye daha girecek. Tüm bu tablo muhalefet seçmeninde tartışma yaratırken, gerginliği artıran bir paylaşım geldi.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Davutoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Bazıları durumun "nispet yapar" gibi olduğunu ifade ederken Davutoğlu paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım ve gelen tepkilerden bazıları: