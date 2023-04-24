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Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak çıkış: 15 Mayıs sabahı 'Ben yapmadım o yaptı' diyecek

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda MHP lideri Devlet Bahçeli için söylediği, "Aile nedir bilmez" videosunu paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, siyasetçilerin de dili iyice sertleşmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından çok konuşulacak bir video paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediği, "Aile nedir bilmez" sözlerinin yer aldığı görüldü. Davutoğlu paylaşımına, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: "Ben yapmadım o yaptı!" notunu düştü.

Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak çıkış: 15 Mayıs sabahı 'Ben yapmadım o yaptı' diyecek

Bahçeli'yi sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: "Ve çıkıyor MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir çocuk nedir bilmez. Onlar kandan beslenen vampirler. Sayın Bahçeli bugün milliyetçilikten nem vuruyor. Kime yutturacaksın sen bu milliyetçiliği. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız."

Öte yandan, Bahçeli'nin de "3 hilalin altında kendisine ve emellerine asla yer yoktur ve olmayacaktır." ifadelerinin olduğu görüldü.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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