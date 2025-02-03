Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı. Abdik'in görevden el çektirildiği iddia edildi.
"ASIL MESELE İMAMOĞLU MİTİNGİNE KATILMASI"
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "yoğun iş temposu" nedeniyle Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını belirtilse de meselesinin aslının Abdik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki mitingine katılması olduğu öne sürülüyor.
İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu, ardından Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti.