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Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı. Abdik'in görevden el çektirildiği iddia edildi.

"ASIL MESELE İMAMOĞLU MİTİNGİNE KATILMASI"

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "yoğun iş temposu" nedeniyle Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını belirtilse de meselesinin aslının Abdik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki mitingine katılması olduğu öne sürülüyor.

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu, ardından Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti.

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

gündem yaratmayın bırakın herkes işini yapsın uğraşmayın ekrem başkanla

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Haber YorumlarıMGk:

İmamoğlu DÜNYANIN EN ZENGİN BELEDİYE BAŞKANI olmasa idi bu kadar yalakası olmazdı paranın gücü ne diyelim

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

bayağı bir parti olmuşlar da il başkanını görevden alırmış :) bu hareketler birilerine yaranmak için ama nafile!!

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Çok büyük görevleri varya iyi yapmış.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

YAW BU DAVUTOHLU NE İŞE YARAR BUNA BAŞBAKANLIĞI VERDİLER YAPAMADI NEYİN PESINDE ANLAMIYORUM

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Daha takla Atacam diye partisini bitirdi ortada kaldı :)

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMalatyalı:

Doymadinmi ey davutogu bu akp den . Kaypak.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıKim kimse:

Abd li Ahmet ülkeyi felakete sürükleyen ilk kişi kime yaranacağını bilmiyor balans yapmaya başladı

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Haber YorumlarıRevolver:

nankörlük böyle bir şey işte...

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Önce, siyasetin tanımı yapılmalı, sonra da siyasi parti başkanları ve mensupları arasında bir centilmenlik barışı yapılmalıdır...

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